Rus güçleri tarafından döşenen mayın ve patlamamış bombalar kontrollü şekilde imha ediliyor - Son Dakika
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Rus güçleri tarafından döşenen mayın ve patlamamış bombalar kontrollü şekilde imha ediliyor

10.05.2022 12:14

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken savaşın ilk günlerinde şiddetli çatışmalara sahne olan Kiev'in kuzeyindeki Çernigiv kentinde Rus güçlerinin döşediği mayınları temizleme çalışmaları devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken savaşın ilk günlerinde şiddetli çatışmalara sahne olan Kiev'in kuzeyindeki Çernigiv kentinde Rus güçlerinin döşediği mayınları temizleme çalışmaları devam ediyor. Ukraynalı bomba imha ekipleri tarafından yerleri tespit edilen mayınlar, özenle toplandıktan sonra uygun alanlarda kazılan çukurlara doldurulup özel bir düzenek kullanılarak imha ediliyor. Belarus sınırında bulunan Çernigiv, Rus güçlerince günlerce bombalanmış ardından Rus zırhlı birlikleri tarafından şehrin giriş ve çıkışında kontrol noktaları oluşturulmuştu. İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, mart ayının sonunda Çernigiv'deki askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıklamıştı. Rus kara birlikleri, martın sonunda Çernigiv bölgesinden tamamen çekilmiş fakat Ukraynalı askeri uzmanlar, mayınlı alanlar ve patlamamış bombalar yüzünden şehre sivil unsurların girişine kontrollü şekilde izin vermişti.

Rus güçleri tarafından döşenen mayın ve patlamamış bombalar kontrollü şekilde imha ediliyor
Rus güçleri tarafından döşenen mayın ve patlamamış bombalar kontrollü şekilde imha ediliyor
Rus güçleri tarafından döşenen mayın ve patlamamış bombalar kontrollü şekilde imha ediliyor
Rus güçleri tarafından döşenen mayın ve patlamamış bombalar kontrollü şekilde imha ediliyor

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus güçleri tarafından döşenen mayın ve patlamamış bombalar kontrollü şekilde imha ediliyor - Son Dakika


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