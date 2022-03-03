Rus güçleri, Ukrayna'nın Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurdu - Son Dakika
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Rus güçleri, Ukrayna'nın Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurdu

03.03.2022 11:55

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurdu.

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Çernigiv'deki yakıt depolarının Rus ordusunca vurulduğu ve depolarda yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, deponun 5 bin metreküplük dizel yakıt bulunan bölümünün yandığı, yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yangının neden olduğu siyah dumanın tüm şehirden görüldüğü kaydedildi.

Rus güçleri, Ukrayna'nın Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurdu
Rus güçleri, Ukrayna'nın Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurdu
Rus güçleri, Ukrayna'nın Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurdu

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Ukrayna, Kiev, 112, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus güçleri, Ukrayna'nın Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurdu - Son Dakika


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