Rus güçleri, Harkiv'de iki bölgeyi daha vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Rus güçleri, Harkiv'de iki bölgeyi daha vurdu

06.09.2022 12:14
Rus güçleri, Harkiv'de iki bölgeyi daha vurdu

Rus güçleri, Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkiv'de iki ayrı bölgeyi hedef aldı.

Rus güçleri, Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkiv'de iki ayrı bölgeyi hedef aldı. Saldırılarda can kaybı bildirilmezken hedef alınan binalarda ağır hasar oluştu.

Dün gece düzenlenen ve bir kadının hayatını kaybettiği saldırıların ardından Rus güçleri, bu sabah Harkiv'i hedef aldı.

Birisi şehir merkezinde olmak üzere iki ayrı bölgeye yönelik saldırılarda, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehir merkezinde vurulan binadan ikisi kadın 3 kişinin yara almadan kurtarıldığını bildirdi.

Şehir merkezinde vurulan binada ağır hasar oluşurken, itfaiye ekipleri olası yangına karşı söndürme çalışması yaptı.

Rusya sınırına yaklaşık 45 kilometre mesafede yer alan ve başkent Kiev'in ardından Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri konumundaki Harkiv, sık sık Rus güçlerinin füze ve roket saldırılarına hedef oluyor.

Saldırılar nedeniyle Harkiv'de nüfusun yarısının kentten ayrıldığı belirtiliyor.

Ukrayna: Rus ordusunun asker kaybı 50 bini geçti

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 350 askerini kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-3 Eylül döneminde, Ukrayna'da 50 bin 150 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bu dönemde Ruslara ait 236 uçak, 207 helikopter, 2 bin 77 tank, 4 bin 484 zırhlı araç, 1179 top, 296 roketatar ve 156 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada ise Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.

YORUMLAR
500
Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal ettiğinden bu yana petrol, gaz ve kömür ihracatı düşse de kazancı dudak uçuklattı Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal ettiğinden bu yana petrol, gaz ve kömür ihracatı düşse de kazancı dudak uçuklattı Cephe hattındaki Zolochiv sakinleri savaşa rağmen yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor Cephe hattındaki Zolochiv sakinleri savaşa rağmen yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor
Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus güçleri, Harkiv'de iki bölgeyi daha vurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:00 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
11:46 Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor
11:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir
11:47 Müge Anlı ve polis ekiplerinden Taksim'de müthiş operasyon! Gece kulübünde çalıştırılmak için 11 gündür alıkonulan kız çocuğu kurtarıldı
11:57 Muhtarı şehit etmişti! İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi
11:29 Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı
11:30 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11:29 Türkücü İsmail Türüt, Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı için ifade verdi!
11:23 İcra affıyla hangi borçlar silinecek? Nereye müracaat edilecek? 6 milyon vatandaşın 30 milyar TL'lik icra borcu hakkında tüm merak edilenler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 12:30:43. #1.12#
SON DAKİKA: Rus güçleri, Harkiv'de iki bölgeyi daha vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement