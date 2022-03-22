Rus güçlerince geçen hafta kaçırılan Ukraynalı gazeteci Roşina serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Rus güçlerince geçen hafta kaçırılan Ukraynalı gazeteci Roşina serbest bırakıldı

22.03.2022 19:35
Rus güçlerince geçen hafta kaçırılan Ukraynalı gazeteci Roşina serbest bırakıldı

Rus güvenlik güçlerince, geçen hafta Ukrayna'nın doğusundaki Berdyansk şehrinde kaçırılan Ukraynalı gazeteci Viktoriya Roşina serbest bırakıldı.

Rus güvenlik güçlerince, geçen hafta Ukrayna'nın doğusundaki Berdyansk şehrinde kaçırılan Ukraynalı gazeteci Viktoriya Roşina serbest bırakıldı.

Ukrayna basınında çıkan haberlerde, Rus güvenlik güçleri tarafından kaçırılan Roşina'nın serbest bırakıldığı kaydedilerek, gazetecinin şu anda güvenli bölgede bulunduğu ve Zaporijye şehrine doğru hareket ettiği belirtildi.

Haberde Roşina'nın, serbest bırakılmadan önce, kaçırılmasıyla Rus güçlerinin alakasının olmadığını dile getirdiği bir video paylaştığı ve bunun, gazetecinin serbest kalmasında etkili olduğu görüşü paylaşıldı.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışma bölgelerinde haber ve görüntüler hazırlayan Roşina, 11 Mart'ta kendisinini Rus ordusunun girdiği Energodar kasabasında bulunduğunu yazmış, 16 Mart'ta ise Rus güvenlik görevlileri tarafından Azak Denizi kıyısında bulunan Berdyansk şehrinde kaçırılmıştı.

YORUMLAR
500
Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi

Güvenlik güçleri, Ukrayna, Mart, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus güçlerince geçen hafta kaçırılan Ukraynalı gazeteci Roşina serbest bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:24 Uzman Çavuşu hastane çıkışı protesto eden sağlık çalışanlarının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
19:21 Babasını 9 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki kıza müebbet hapis talebi
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
19:01 Ukraynalı başkan yardımcısından Kadirov'u sinirlendirecek tehdit: Çeçenler domuz derisiyle gömülecek
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
17:57 Hurma fiyatı geçen seneye göre yüzde 35 zamlandı
17:54 Güldür Güldür'de Sırrı Süreyya Önder taklidi izleyicilerden tam not aldı
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 19:43:13. #1.11#
SON DAKİKA: Rus güçlerince geçen hafta kaçırılan Ukraynalı gazeteci Roşina serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement