Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv bölgesine düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv bölgesine düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü

09.09.2022 11:34
Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv bölgesine düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü

Rus güçlerince Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkiv bölgesinde düzenlenen saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rus güçlerince Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkiv bölgesinde düzenlenen saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin gece Harkiv şehir merkezi ve bölgesine, füze ve roket saldırıları düzenlediğini belirtti.

Sinegubo, saldırılarda ikisi kadın 5 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını ifade etti.

Öte yandan Donetsk Bölgesi Valiliğinden yapılan açıklamada Rus güçlerinin dün Donetsk bölgesine düzenlediği saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna: Rus ordusu son 24 saatte 650 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta son 24 saatte 650 askerini kaybettiği ileri sürüldü.

Açıklamada, 24 Şubat-9 Eylül döneminde, Ukrayna'da 51 bin 950 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bu dönemde Ruslara ait 239 uçak, 211 helikopter, 2 bin 122 tank, 4 bin 575 zırhlı araç, 1237 top, 306 roketatar ve 159 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.

YORUMLAR
500
Ukrayna ordusu, Harkiv'e bağlı Balakliya ilçesini Rus güçlerinden geri aldı Ukrayna ordusu, Harkiv'e bağlı Balakliya ilçesini Rus güçlerinden geri aldı Ukrayna: Harkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldık Ukrayna: Harkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldık
Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv bölgesine düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:02 İbrahim Tatlıses'in "20 senedir adını anmadım" dediği Asena'nın son halini görenler tanımakta zorluk çekti
10:54 Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'le olan ilginç anısı: Türkiye'ye karşı çok ilgiliydi, Kur'an tilavet ettirdi
10:51 Tevafukun böylesi! Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü gün İngiltere'de görüldü
10:51 Gram altının fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
10:38 Bartın'da feci cinayet! 2 gün önce tahliye olan adam boşanmak isteyen eşini öldürdü
10:36 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,24 seviyesinden işlem görüyor
10:19 Ev hapsi şartıyla tahliye olan Gülşen hakkında "ikametgahını taşıdı" iddiası! İstanbul'dan Bodrum'a aldırmış
10:17 Seçmene reddedemeyeceği bir teklifle geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi 2023 seçimi için stratejisini belirledi
10:03 Kanalda cesedi bulunan genç kızın 18 yaşındaki Yaren olduğu belirlendi
10:06 Geceyi 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle tamamladık: Alınan sonuçlarla Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında yeri değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 11:34:06. #1.13#
SON DAKİKA: Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv bölgesine düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement