Rus güçlerinden geri alınan bölgeler savaşın yarattığı yıkımın izlerini taşıyor

Hasar almış Lyman kenti sokakları
Savaşta hayatını kaybedenlerin gömüldükleri yerden kimlik tespiti için çıkarılması
Tanya ile röportaj
Hasar almış binalar
Nikolay ile röportaj
- Victor Grodnensky ile röportaj Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde 30 Eylül'de Rus güçlerinden geri alınan Lyman kenti savaşın yarattığı yıkımın izlerini taşıyor.
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