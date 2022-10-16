Rus güçlerinden geri alınan bölgeler savaşın yarattığı yıkımın izlerini taşıyor

- Victor Grodnensky ile röportaj Rusya 'nın, Ukrayna 'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde 30 Eylül 'de Rus güçlerinden geri alınan Lyman kenti savaşın yarattığı yıkımın izlerini taşıyor.

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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