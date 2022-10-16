Rus güçlerinden geri alınan bölgeler savaşın yarattığı yıkımın izlerini taşıyor - Son Dakika
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Rus güçlerinden geri alınan bölgeler savaşın yarattığı yıkımın izlerini taşıyor

16.10.2022 11:31

Hasar almış Lyman kenti sokakları Savaşta hayatını kaybedenlerin gömüldükleri yerden kimlik tespiti için çıkarılması Tanya ile röportaj Hasar almış binalar Nikolay ile röportaj - Victor Grodnensky ile röportaj Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Hasar almış Lyman kenti sokakları

Savaşta hayatını kaybedenlerin gömüldükleri yerden kimlik tespiti için çıkarılması

Tanya ile röportaj

Hasar almış binalar

Nikolay ile röportaj

- Victor Grodnensky ile röportaj Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde 30 Eylül'de Rus güçlerinden geri alınan Lyman kenti savaşın yarattığı yıkımın izlerini taşıyor.

YORUMLAR
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Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk şehrinin Ukrayna güçlerince vurulduğu iddia edildi Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk şehrinin Ukrayna güçlerince vurulduğu iddia edildi Putin'in hedefinde Kiev'in enerji altyapısı vardı! Başkent sokakları karanlığa gömüldü Putin'in hedefinde Kiev'in enerji altyapısı vardı! Başkent sokakları karanlığa gömüldü
Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus güçlerinden geri alınan bölgeler savaşın yarattığı yıkımın izlerini taşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus güçlerinden geri alınan bölgeler savaşın yarattığı yıkımın izlerini taşıyor - Son Dakika
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