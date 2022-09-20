Rus güçlerinden geri alınan İzyum'da savaş suçu işlendiğine dair deliller aranıyor

Rus güçlerinden geri alınan İzyum şehir merkezi dışındaki kabristanın yakınında bulunan mezarlarda çalışmalar sürüyor. Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkiv bölgesine bağlı İzyum'da bulunan mezarlardaki cesetler, otopsi ve kimlik tespiti yapılması için gömüldükleri yerden çıkarılmaya devam ediyor.

Ukrayna ordusunun Rus güçlerinden geri aldığı Harkiv bölgesine bağlı İzyum'un şehir merkezi dışındaki kabristanın yakınında bulunan Rus güçlerine ait siperlerden çok sayıda mühimmat çıkarıldı.

Rus güçlerinin İzyum'dan çekilmesinin ardından kentteki bazı büst ve heykellerin çatışmalardan dolayı zarar gördüğü görüldü.

Bu arada Ukrayna ordusunun Rus güçlerinden geri aldığı Harkiv bölgesine bağlı İzyum kentinin şehir merkezinde bulunan ve Rus güçlerince işkence merkezi olarak kullanıldığı iddia edilen polis merkezi binası, gazeteciler tarafından görüntülendi.

İzyum'da halk, günlük hayatın olağanlığına geri dönmeye çalışsa da sokaklarda çok fazla kişiye rastlanmıyor. Bisiklet kullanan birkaç kişi günlük ihtiyaçlarını karşılamak için bir yerden başka bir yere gitmeye çalışırken bombardımanda hasar görmüş binaların önünde bulunan parklarda her şeye rağmen oyun oynayan çocuklar da dikkat çekiyor.