Rus güçlerinden geri alınan Lyman'da toplu mezar iddiası - Son Dakika
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Rus güçlerinden geri alınan Lyman'da toplu mezar iddiası

12.10.2022 07:52

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde 2 Ekim'de Rus güçlerinden geri alınan Lyman kentinde toplu mezar bulundu. Görevliler, Ukrayna askerlerine ve sivillere ait 55 cesedi gömüldükleri yerden çıkardı. Çıkarılan cesetler arasında bir yaşında bebek de bulunuyor. Maslyakivka mezarlığında yapılan kazının ardından çıkarılan cesetler, adli tıp ekiplerince yapılan ön incelemenin ardından ölüm nedenlerinin belirlenmesi için torbalara konulup hastaneye gönderildi.

Ukrayna güçleri, 2 Ekim'de yaklaşık 4 ay boyunca Rus güçlerinin elinde kalan stratejik öneme sahip Lyman şehrini şiddetli çatışmaların ardından geri almıştı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus güçlerinden geri alınan Lyman'da toplu mezar iddiası - Son Dakika
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