Rus güçlerinden geri alınan Lyman'da toplu mezar iddiası

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde 2 Ekim'de Rus güçlerinden geri alınan Lyman kentinde toplu mezar bulundu. Görevliler, Ukrayna askerlerine ve sivillere ait 55 cesedi gömüldükleri yerden çıkardı. Çıkarılan cesetler arasında bir yaşında bebek de bulunuyor. Maslyakivka mezarlığında yapılan kazının ardından çıkarılan cesetler, adli tıp ekiplerince yapılan ön incelemenin ardından ölüm nedenlerinin belirlenmesi için torbalara konulup hastaneye gönderildi.

Ukrayna güçleri, 2 Ekim'de yaklaşık 4 ay boyunca Rus güçlerinin elinde kalan stratejik öneme sahip Lyman şehrini şiddetli çatışmaların ardından geri almıştı.