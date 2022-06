Rus güçlerinin bombardımanında enkaza dönen okulda mezuniyet balosu

Savaşın gölgesinde Ukrayna'da mezuniyet töreni...

Ukraynalı öğrenciler, Rus güçleri tarafından 27 Şubat'ta bombalandığı için enkaza dönen okullarının yıkıntıları arasında mezuniyet balosuna katıldı. Öğrencilerin büyük kısmı savaş nedeniyle kenti terk ettiği için okulda düzenlenen baloya Harkiv'de kalan az sayıdaki mezun katıldı.

Şehri Rus güçlerine karşı savunan Ukrayna askerlerinin de katıldığı törende mezun öğrenciler, yıl sonu balosu için hazırladıkları valsi sergiledi, yıkıntılar arasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anastasia Kontar: " Şimdi mezuniyetimizi kutluyoruz. Bu yüzden savaş başlamadan önce hazırladığımız dansı sunuyoruz. Evet, okulumuz 27 Şubat'ta bombalandı. Okulumuzun yanmış olduğu ortaya çıktı. ve bunu bilmek çok acı vericiydi çünkü hayatımın 11 yılını orada geçirdim. Tıpkı annem gibi. O bir öğretmen. Vals dansına çoktan başladık bile. Zaten dört prova vardı. ve elbette kendime bu güne yakışacak bir elbise sipariş ettim. Askerler bugün de bizimle birlikte. Çünkü bunların hepsini organize etmek ve bize böyle bir mini kutlama yapmak onların fikriydi."

Valera Kupzı: "Bugün okulumuzun mezuniyet balosunun videosunu çekiyoruz. Çünkü o artık yok. 27 Şubat'ta Ruslar okulumuza saldırdı. Askerlerimiz onları buradan çıkarmayı başardı. Hayır, bunu planlamadık. Güzel bir mezuniyet planlamıştık. Herkesin elbiseleri güzeldi. Sonuç olarak, iki kızın elbiseleri var. Diğerlerinin hiçbiri yok. Çünkü satın almak için zamanımız olmadı. Hayatımızın 11 yılını burada geçirdik. Biz burada yürüdük. Burada her gün arkadaşlarımızla okulda oturduk. Burada sınıfımıza gidiyorduk. Bizim sınıfımız oradaydı. Burada bir toplantı odamız vardı. Burada her zaman sahne alıyorduk. Her kutlamayı bu toplantı salonunda geçirirdik. Burada yemek odamız vardı. Biz de burada çok zaman geçirdik. Koridorun aşağısında bir dans salonumuz vardı. ve orada sürekli dans etmemiz gereken valsimizi prova ediyorduk. Bize böyle bir felaket geldi. Bütün sınıf arkadaşlarım ayrıldı. Sadece biz burada kaldık."

Dasha Skilniyuk: "Aslında Haziran ayı sonunda olması gerekiyordu ama şehirdeki sınıf arkadaşlarımızın çoğu Harkiv'i terkettiği için şimdi toplanmaya ve mezuniyeti bir şekilde böyle bir ortamda geçirmeye karar verdik. Şimdi çevrimiçi eğitim devam ediyor ve okulu yeniden inşa edene kadar muhtemelen bu şekilde devam edecek. Bildiğim kadarıyla çocuklar, 10. sınıfa geçene kadar uzaktan eğitim devam edecek ve birinci sınıf öğrencileri de gelecek yıldan itibaren gelmeye başlayacak. Çevrimiçi olacak, belki bazı öğrenciler diğer okullara dağıtılacak. Askerlerimizin şehri Ruslardan kurtarmaları ve şehrimizde olmaları gurur verici!"

Vladimir Siga: "Kızımın bugün mezuniyet balosu olması gerekiyordu. Bu kalıntıların ortasında bugün mezuniyet balomuz var. 27 Şubat'ta 'Rus barışı' bize geldi. 'Rus barışı'ndan geriye kalanlar işte bunlar. Ben de bu okula gittim, kardeşim de burada okudu, kızım da okudu, oğlum da... Tüm bunlar ilk yaşandığında göz yaşları sel oldu.. Üzülüyorum, okulum için üzülüyorum. Çocukluğum burada geçti, ilk anılarım, ilk arkadaşlarım, yetişkinliğimin başlangıcı. Üzüntüden başka hiçbir şey gelmiyor elimden."