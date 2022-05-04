Rus güçlerinin boşalttığı köyde Ukraynalı bir sivile ait ceset bulundu - Son Dakika
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Rus güçlerinin boşalttığı köyde Ukraynalı bir sivile ait ceset bulundu

04.05.2022 15:03

Kiev'in batısında bulunan Vysehrad köyünde Rus güçleri tarafından daha önce boşaltılan mevzide Ukraynalı bir erkeğin yarıya kadar gömülmüş cesedine ulaşıldı.

Kiev'in batısında bulunan Vysehrad köyünde Rus güçleri tarafından daha önce boşaltılan mevzide Ukraynalı bir erkeğin yarıya kadar gömülmüş cesedine ulaşıldı. Köy sakinleri ile ölen kişinin yakınlarının da hazır bulunduğu yerde Ukraynalı yetkililer tarafından ceset üzerinde deliller arandı. Yakınlarının göz yaşları arasında gömüldüğü yerden çıkarılan ceset, incelemelerin ardından torbaya konularak kimlik tespiti için hastaneye götürüldü.

Rus güçlerinin boşalttığı köyde Ukraynalı bir sivile ait ceset bulundu
Rus güçlerinin boşalttığı köyde Ukraynalı bir sivile ait ceset bulundu
Rus güçlerinin boşalttığı köyde Ukraynalı bir sivile ait ceset bulundu
Rus güçlerinin boşalttığı köyde Ukraynalı bir sivile ait ceset bulundu

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Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus güçlerinin boşalttığı köyde Ukraynalı bir sivile ait ceset bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus güçlerinin boşalttığı köyde Ukraynalı bir sivile ait ceset bulundu - Son Dakika
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