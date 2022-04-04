Rus güçlerinin çekildiği Bucha'daki yıkım görüntülendi - Son Dakika
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Rus güçlerinin çekildiği Bucha'daki yıkım görüntülendi

04.04.2022 13:51
Rus güçlerinin çekildiği Bucha'daki yıkım görüntülendi

Rus askerlerinin çekildiği Bucha kentinde şiddetli çatışmaların ardından meydana gelen yıkım görüntülendi.

Rus askerlerinin çekildiği Bucha kentinde şiddetli çatışmaların ardından meydana gelen yıkım görüntülendi.

Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Bucha kentinin kontrolünü bir ay boyunca elinde tutan Rus güçleri geçtiğimiz gün geri çekilerek bölgeyi boşalttı. Rus güçlerinin çekilmesinin ardından Ukrayna ordusu kente girerek tam kontrolü sağladı. Rusların kenti terk etmesinin ardından, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin kanıtlar ortaya çıkmaya devam ederken, çatışmaların yol açtığı yıkım da gün yüzüne çıktı.

Kentin birçok noktasında ağır bombardıman ve şiddetli çatışmalardan dolayı büyük bir hasar meydana geldi. Çatışmaların izlerinin görüldüğü yerleşim bölgelerinde bariyerler, vurulan araçlar ve çok sayıda patlamamış mühimmat bulunuyor. Ukrayna ordusuna bağlı askerler ise sokakları ve evleri tek tek kontrol ediyor.

Öte yandan, kentte bir ay boyunca Rus güçlerinin esareti altında bulunan halka da ekipler tarafından yardım dağıtılıyor. - KİEV

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Ukrayna, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus güçlerinin çekildiği Bucha'daki yıkım görüntülendi - Son Dakika


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