Rus güçlerinin füze saldırısında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Rus güçlerinin Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da bulunan bir AVM'ye yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Dün gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonucu alışveriş merkezi olarak kullanıldığı iddia edilen binada yangın meydana geldi. Ukrayna Acil Durum Servisi görevlilerinin müdahalesi sonrasında söndürülen yangının ardından bölgede hasar tespiti çalışması yapıldı.