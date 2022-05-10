Rus güçlerinin füze saldırısında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Rus güçlerinin füze saldırısında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

10.05.2022 09:37
Rus güçlerinin füze saldırısında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Rus güçlerinin Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da bulunan bir AVM'ye yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da bulunan bir AVM'ye yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Dün gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonucu alışveriş merkezi olarak kullanıldığı iddia edilen binada yangın meydana geldi. Ukrayna Acil Durum Servisi görevlilerinin müdahalesi sonrasında söndürülen yangının ardından bölgede hasar tespiti çalışması yapıldı.

Rus güçlerinin füze saldırısında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Rus güçlerinin füze saldırısında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Rus güçlerinin füze saldırısında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Rus güçlerinin füze saldırısında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Pentagon: Rusya, Donbas bölgesinde çok sınırlı ilerleme kaydediyor Pentagon: Rusya, Donbas bölgesinde çok sınırlı ilerleme kaydediyor AB, Rus oligarkların varlıklarının Ukrayna'nın inşasında kullanılmasını istiyor AB, Rus oligarkların varlıklarının Ukrayna'nın inşasında kullanılmasını istiyor

Ukrayna, Liman, Rus, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus güçlerinin füze saldırısında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
09:34 Teknik servis kılığında doğalgaz topraklama çubuklarını çalmışlardı! Hırsızlar kıskıvrak yakalandı
09:30 Üç Kuruş'un dün akşamki bölümünde Efe-Kartal-Çetin üçlüsü, Baybars'ın oyununu bozmak için güçlerini birleştirdi
09:24 DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel istifa etti
09:23 Zaman yolcusu bir bir tarih verdi: 14 Temmuz'da büyük deprem olacak ve 9 Ağustos'ta 2 milyon insan kaybolacak
09:14 Hakim dizisinde dün neler yaşandı? Oğlunun katilinin peşine düşen Azem kiminle karşılaştı?
09:09 Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: Sosyal patlamalara sebebiyet verecek bir iklim oluşturulmak isteniyor
09:05 Adam, önce imam nikahlı eşini daha sonra ise karısının kardeşini bıçakladı
09:04 Tuzla'da gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi
09:02 Esrarengiz bir Rus oligark ölümü daha: Lukoil'in eski yöneticisi Subbotin şaman ayininde kurbağa zehrinden öldü
09:00 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ekin ve Kumru, Doğan'a hayatının şokunu nasıl yaşattı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 09:43:53. #1.12#
SON DAKİKA: Rus güçlerinin füze saldırısında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement