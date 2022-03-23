Rus güçlerinin Kiev'e saldırıları sürüyor - Son Dakika
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Rus güçlerinin Kiev'e saldırıları sürüyor

23.03.2022 11:54
Rus güçlerinin Kiev'e saldırıları sürüyor

Rus güçlerinin dün geceden bu yana Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılarında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus güçlerinin dün geceden bu yana Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılarında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 28. gününe girerken Rus güçlerinin Kiev'e saldırıları sürüyor.

Rus güçlerinin Kiev'in Nyvky semtine düzenlediği saldırıda 2 müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Çevredeki bazı evlerin de camları kırıldı.

Öte yandan, Ukrayna basınında yer alan haberde, Kiev'de dün geceden bu yana bir alışveriş merkezi de dahil, bazı bölgelerin Rus güçlerince hedef alındığı belirtildi.

Kiev'deki saldırılarda en az 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus güçlerinin Kiev'e saldırıları sürüyor - Son Dakika


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