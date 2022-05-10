Rus güçlerinin kontrolü altındaki bölgede mayın temizliği - Son Dakika
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Rus güçlerinin kontrolü altındaki bölgede mayın temizliği

10.05.2022 15:42

Rus uzman ekiplerince Ukrayna'nın Harkiv kentinin güneydoğusunda yer alan İzyum'a bağlı bazı köylerde mayın araması yapıldı.

Rus uzman ekiplerince Ukrayna'nın Harkiv kentinin güneydoğusunda yer alan İzyum'a bağlı bazı köylerde mayın araması yapıldı. Donbas bölgesine sınır olan İzyum'da Ukrayna güçlerinin çekilme esnasında döşediği mayınlar, Rus ekipler tarafından özel cihazlar yardımıyla tespit edilerek çıkarıldı. Boş alanda kazılan uygun alana yerleştirilen mayınlar, özel düzenek kullanılarak uzaktan kontrollü şekilde patlatılıp imha edildi.

Rus güçlerinin kontrolü altındaki bölgede mayın temizliği
Rus güçlerinin kontrolü altındaki bölgede mayın temizliği
Rus güçlerinin kontrolü altındaki bölgede mayın temizliği
Rus güçlerinin kontrolü altındaki bölgede mayın temizliği

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Ukrayna, Harkiv, Mayın, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus güçlerinin kontrolü altındaki bölgede mayın temizliği - Son Dakika


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