Rus saldırıları riski nedeniyle Kiev'de 3 günlüğüne halka açık toplantılar yasaklandı - Son Dakika
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Rus saldırıları riski nedeniyle Kiev'de 3 günlüğüne halka açık toplantılar yasaklandı

22.08.2022 13:30
Rus saldırıları riski nedeniyle Kiev'de 3 günlüğüne halka açık toplantılar yasaklandı

Rus güçlerinin saldırı düzenleyebileceği endişesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 günlüğüne halka açık geniş katılımlı toplantıların yasaklandığı bildirildi.

Rus güçlerinin saldırı düzenleyebileceği endişesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 günlüğüne halka açık geniş katılımlı toplantıların yasaklandığı bildirildi.

Kiev askeri yönetim idaresinin aldığı karar doğrultusunda, Rus saldırıları olabileceği gerekçesiyle Kiev'de 22-25 Ağustos'ta halka açık toplantılara izin verilmeyeceği belirtildi.

Ayrıca halktan başkentte olası hava saldırıları sirenlerini dikkate almalarının istendiği ifade edildi.

Harkiv'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Öte yandan Harkiv'deki yetkililerin de kentte 23 Ağustos'ta yerel saatle 19.00'dan başlayarak 36 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan ettiği aktarıldı.

Kiev yönetiminden, 24 Ağustos'taki Ukrayna Bağımsızlık Günü yıl dönümü öncesi Rusya'nın başkentin de aralarında bulunduğu bazı şehirleri hedef alabileceğine yönelik açıklamalar yapılıyor.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus saldırıları riski nedeniyle Kiev'de 3 günlüğüne halka açık toplantılar yasaklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Rus saldırıları riski nedeniyle Kiev'de 3 günlüğüne halka açık toplantılar yasaklandı - Son Dakika
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