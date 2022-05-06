Rus güçlerinin saldırılarında Hostomel'deki askeri lojmanlar harabeye döndü (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Rus güçlerinin saldırılarında Hostomel'deki askeri lojmanlar harabeye döndü (1)

06.05.2022 16:15

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın derin izlerinin görüldüğü Hostomel kentindeki askeri lojmanlar harabeye döndü.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın derin izlerinin görüldüğü Hostomel kentindeki askeri lojmanlar harabeye döndü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Hostomel şehrindeki Antonov Uluslararası Havalimanı, savaşın ilk günlerinde Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kaldı.

"Antonov Havalimanı Muharebesi" olarak da anılan çatışmalarda, yakınındaki askeri lojmanlar saldırıya uğradı. Bu saldırılarda Ukraynalı askerlerin ailelerinin bulunduğu binalar kullanılmaz hale gelirken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

"İçimizdeki hisler korkunç"

Soyadını vermek istemeyen Anna, AA muhabirine, eşinin asker olduğunu ve savaştığını söyledi.

Saldırılarda "korkunç" anlar yaşadıklarını belirten Anna, "Saldırılar başladığında herkes evlerindeydi. Bazıları evlerin bodrum katlarında haftalarca saklanmak zorunda kaldı, bazıları ise kaçabildi. Ben, çocuklarımla İrpin'e gidebildim ancak İrpin'e de saldırı yapıldı. Bir şekilde hayatta kalabildik." ifadesini kullandı.

Evinin bombalandığını ve kullanılmaz hale geldiğini anlatan Anna, "İçimizdeki hisler korkunç. Kalacak yerimiz yok, ileride ne yapacağımızı bilemiyorum. Devletimizin bize yardımcı olacağını umuyoruz ancak şu ana kadar bir yerden başka bir yere göç etmek zorundayız." diye konuştu.

Anna, Ukrayna ordusunun, topraklarını Rus askerlerinden temizleyeceği ve ülkesinin ayakta kalacağı inancını paylaştı.

"Kimseyi topraklarımıza davet etmedik"

Hostomel Kent Meclis Üyesi Oksana Opanasenko da Hostomel'in saldırıya uğrayan ilk şehirlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Rus dünyası' dedikleri şeyin sonuçları burada. Hayatımızı huzur ve barış içinde sürdürüyorduk, kentimiz gelişiyordu ancak Rus ordusu, sözde bizleri kurtaracak diye topraklarımıza saldırdı, hayatımızı mahvetti. Onları buraya davet etmedik." diye konuştu.

Pek çok sayda sivilin saldırılarda hayatını kaybettiğini belirten Opanasenko, Hostomel Belediye Başkanı Yuriy Prilipko da vatandaşlara insani yardım dağıtırken Rus güçlerince vurulduğunu söyledi.

Opanasenko, "Başkanımız çok seviliyordu. Benim için baba gibiydi. Bu adam, hayatını bizim için verdi. Kent sakinleri, mezarına her gün geliyor. Hasar gören evler, altyapı her şey yeniden oluşturulacak ancak ölen insanlar geri getirilemez." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin savaş döneminde ülkesini terk etmediğine işaret eden Opanasenko, bundan dolayı kendisiyle gurur duyduğunu belirtti.

Savaşın, Ukrayna halkının birliğini sağladığını vurgulayan Opanasenko, "Ukrayna ordusu, topraklarımızı teslim etmez çünkü burası bize aittir. Bu nedenle sonuna kadar savaşacağız, zafer de bizim olacak." dedi.

Rus güçlerinin saldırılarında Hostomel'deki askeri lojmanlar harabeye döndü (1)
Rus güçlerinin saldırılarında Hostomel'deki askeri lojmanlar harabeye döndü (1)
Rus güçlerinin saldırılarında Hostomel'deki askeri lojmanlar harabeye döndü (1)
Rus güçlerinin saldırılarında Hostomel'deki askeri lojmanlar harabeye döndü (1)

YORUMLAR
500
Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 25 bine yaklaştı Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 25 bine yaklaştı Son dakika politika: Japonya'dan Rusya'ya ek yaptırım kararı Son dakika politika: Japonya'dan Rusya'ya ek yaptırım kararı

Ukrayna, Asker, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus güçlerinin saldırılarında Hostomel'deki askeri lojmanlar harabeye döndü (1) - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 18:13:47. #1.12#
SON DAKİKA: Rus güçlerinin saldırılarında Hostomel'deki askeri lojmanlar harabeye döndü (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement