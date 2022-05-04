Rus güçlerinin saldırısında öldürülen Ukraynalı askerin cenaze töreni - Son Dakika

Rus güçlerinin saldırısında öldürülen Ukraynalı asker Ruslan Borovik için başkent Kiev'deki St. Michaels Katedrali'nde cenaze töreni düzenlendi. Ukrayna ordusuna mensup askerlerin omuzlarında kiliseye getirilen Borovik'in tabutu, arkadaşlarının getirdiği çiçek demetleriyle süslendi. Ailesinin hüzünlü bakışları arasında düzenlenen dini törende Ruslan Borovik'in ruhu için ilahiler okundu. Ülkesini savunurken hayatını kaybeden Borovik'in arkadaşları tabutunun önünde eğilerek ona saygılarını sundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılarda her iki orduya mensup yüzlerce asker hayatını kaybetti. Milyonlarca Ukraynalı sivil, bulundukları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Birçok Ukraynalı başta Polonya olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçtı. Ukrayna'nın askeri alt yapısı büyük ölçüde tahrip edildi. Mariupol ve Harkiv gibi birçok şehir saldırılar sonucu enkaza döndü.