Rus güçlerinin Harkiv'e yönelik saldırıları devam ediyor - Son Dakika
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Rus güçlerinin Harkiv'e yönelik saldırıları devam ediyor

06.09.2022 08:33
Rus güçlerinin Harkiv'e yönelik saldırıları devam ediyor

Rus güçlerinin Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkiv'e yönelik gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti, 1 ev tamamen yandı.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkiv'e yönelik gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti, 1 ev tamamen yandı.

Harkiv Belediye Başkanı Mayor Ihor Terekhov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin gece şehre füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Atılan füzelerden birinin bir eve isabet ettiğini, saldırıda bir kadının hayatını kaybettiğini ifade eden Terekhov, aynı bölgede bir evde ise roket parçalarının düşmesi nedeniyle yangın çıktığını kaydetti.

Füzenin düştüğü evin bahçesinde büyük bir çukur oluştuğu, çevredeki bazı evlerde de hasar meydana geldiği görüldü.

Düşen roket parçaları nedeniyle evi yanan Vitali Vladimiroviç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece patlama sesiyle uyandığını söyledi.

Patlamanın etkisiyle evinin camlarının kırıldığını anlatan Vladimiroviç, evde tek başına kaldığını ve o anda hiçbir şey düşünemediğini dile getirdi.

Vladimiroviç, oğlunu 2014'te Ukrayna'da Rusya yanlısı yönetime karşı Batı yanlılarının yönetimi değiştirerek devrimle sonuçlandırdığı meydan olaylarında kaybettiğini aktardı.

Daha önce de Rus güçlerinin saldırısında Harkiv yakınlarında bulunan Çuguyev şehrindeki evini kaybettiğini ifade eden Vladimiroviç, bu evinin de yanması nedeniyle nereye gideceğini bilmediğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Güncel, Son Dakika

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