Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv şehrine roketli saldırılarında 2 kişi öldü

Rus güçlerinin, Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkiv'e roketlerle düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin çoklu roketatar sistemiyle Harkiv'in iki merkez ilçesine saldırı düzenlediğini belirtti.

Atılan roketlerin Sanayi ve Nemişliyanski ilçelerine düştüğünü ifade eden Terekhov, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Nemişliyanski ilçesine atılan roketin bölgedeki ana caddeye düştüğü, yolda çukur oluştuğu görüldü.

Çevredeki bir okul ve bazı binaların camları kırılırken Ukrayna polisi, olay yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan Rus güçlerinin gece de Harkiv'e 5 ayrı füze saldırısı düzenlediği, ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Rusya sınırına yaklaşık 45 kilometre mesafede yer alan ve başkent Kiev'in ardından Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkiv, sık sık Rus güçlerinin füze ve roket saldırılarına hedef oluyor.

Saldırılar nedeniyle Harkiv'de nüfusun yarısının kentten ayrıldığı belirtiliyor.