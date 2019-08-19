Son Dakika Haberleri: Rus gümrüğü artık valizlerde bitki ve meyve kontrolü yapacak
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Rus gümrüğü artık valizlerde bitki ve meyve kontrolü yapacak

39 dakika önce

Rusya'da bugün uygulanmaya başlayacak yeni bitki sağlığı kontrol kurallarına göre, gümrük memurları artık valizlerde ve el bagajlarında bitki ve meyve arayacak.

Rus gümrüğü artık valizlerde bitki ve meyve kontrolü yapacak, System.String[]
Rusya'da bugün uygulanmaya başlayacak yeni bitki sağlığı kontrol kurallarına göre, gümrük memurları artık valizlerde ve el bagajlarında bitki ve meyve arayacak.
Bugün yürürlüğe girecek olan 'karantina bitki sağlığı kontrol kurallarında' yer alan bilgiye göre, Rusya devlet sınırındaki bazı kontrol noktalarında bulunan Rus gümrük memurları, valizlerde ve el bagajlarında çiçek ve meyve olup olmadığını kontrol etmeye başlayacak.
Rus 'Rossiyskaya gazeta'nın verdiği habere göre onaylanan kurallara göre bundan sonra gemi, uçak, tren yolcularının yanı sıra mürettebat ve tren ekibinin bagajları da kontrol edilecek. Ayrıca, gümrükten geçen araçlar da denetlenecek.
Bunun yanı sıra, üç buket veya 15 çiçekten daha az olması halinde bitki sağlığı sertifikası geçişlerde gerekli olmayacak.


Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:58 Kaynak: DHA
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