Rus güvenlik güçleri Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'i gözaltına aldı - Son Dakika

KTMM Başkanı Rıfat Çubarov, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Celal'in şu anda Kırım'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasında tutulduğunu duyurdu.

Rusya 'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım 'da Rus güvenlik güçleri Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal'i gözaltına aldı.

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