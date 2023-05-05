Rus paralı asker grubu Wagner, mühimmat gelmediği için Bahmut'tan çekilme kararı aldı - Son Dakika
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Rus paralı asker grubu Wagner, mühimmat gelmediği için Bahmut'tan çekilme kararı aldı

05.05.2023 13:59

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Çatışmaların yaşandığı Bahmut kentinde bulunan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin yaptığı açıklamayla çekilme kararı aldıklarını açıkladı. Prigojin, "Wagner birimlerini Bahmut'tan çekiyorum çünkü mühimmat yokluğunda boşu boşuna yok olup gidecekler. Cephanemiz yüzde 70 oranında eksik. Şoygu! Gerasimov! Nerede bu mühimmat?" şeklinde konuştu.

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya- Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken, cephe hattında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kiev ordusunun büyük bir saldırıya hazırlandığı savaşta Rus ve Ukraynalı güçlerin Bahmut kentindeki çatışmaları yoğunlaşırken, Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin geçtiğimiz günlerde yetersiz mühimmat desteği nedeniyle kayıpların çok olduğunu açıklamıştı.

Rusya-Ukrayna savaşında önemli gelişme! Wagner, mühimmat gelmediği için Bahmut'tan çekilme kararı aldı

"MÜHİMMAT VERİLMEZSE 10 MAYIS'TA ÇEKİLECEĞİZ"

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Prigojin yaptığı yeni açıklamada Bahmut'tan çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Prigojin mühimmat verilmemesi nedeniyle 10 Mayıs'ta kentten çekileceklerini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşında önemli gelişme! Wagner, mühimmat gelmediği için Bahmut'tan çekilme kararı aldı

"MEVZİLERİ SAVUNMA BAKANLIĞI BİRİMLERİNE DEVREDİYORUZ"

Prigojin açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; "Wagner savaşçıları adına ve Wagner komutanlığı adına, yaralarımızı sarmak için 10 Mayıs 2023'te Bahmut yerleşimindeki mevzileri savunma bakanlığının birimlerine devretmek ve Wagner'in kalıntılarını lojistik kamplara çekmek zorunda olduğumuzu beyan ederim.

Rusya-Ukrayna savaşında önemli gelişme! Wagner, mühimmat gelmediği için Bahmut'tan çekilme kararı aldı

"ŞOYGU, GERASİMOV NEREDE BU MÜHİMMATLAR?"

Wagner birimlerini Bahmut'tan çekiyorum çünkü mühimmat yokluğunda boşu boşuna yok olup gidecekler. Cephanemiz yüzde 70 oranında eksik. Şoygu! Gerasimov! Nerede bu mühimmat?"

Kaynak: AA
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