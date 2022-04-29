Rus güvenlik şirketi Wagner'in "Libya'daki paralı askerlerini çektiği" iddiası - Son Dakika
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Rus güvenlik şirketi Wagner'in "Libya'daki paralı askerlerini çektiği" iddiası

29.04.2022 17:34
Rus güvenlik şirketi Wagner'in "Libya'daki paralı askerlerini çektiği" iddiası

Rus güvenlik şirketi Wagner'in, Libya'daki 1000 paralı askerini Ukrayna savaşında kullanmak üzere Rusya'ya çektiği öne sürüldü.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in, Libya'daki 1000 paralı askerini Ukrayna savaşında kullanmak üzere Rusya'ya çektiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili haber, İngiltere merkezli yayın yapan Middle East Eye (MEE) internet sitesinde yayımlandı.

Haberde, Rus güvenlik şirketi Wagner'in yaklaşık 1000 paralı askerini, Rus ordusunun Ukrayna'daki kayıplarını telafi etmek üzere Libya'dan çektiği iddiası yer aldı.

Libyalı askeri uzmana göre ülkede 900 paralı asker kaldı

AA muhabirine geçen ay açıklama yapan Libyalı askeri uzman Albay Adil Abdulkafi, Libya topraklarında varlık gösteren Wagner'e bağlı paralı asker sayısının 2 bin 200 civarında olduğunu söylemişti.

"Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle 1300 paralı askerini çekmeye karar verdi. Ülkede yaklaşık 900 paralı asker kaldı." diyen Abdulkafi, Sirte ile Cufra'yı birbirine bağlayan yoldaki paralı askerlerin çekildiğini, stratejik Cufra Hava Üssü ve Barak Şatı Hava Üssü'ndeki mevzilerin güçlendirildiğini ifade etmişti.

- Libya'daki Wagner varlığı

Eylül 2020'de Batı medyasında yayımlanan BM raporlarına göre, Wagner paralı askerleri Ekim 2018 itibarıyla Libya'da faaliyet göstermeye başladı. Söz konusu raporlara göre paralı askerlerin sayısı 800 ile 1000 arasında değişiyor.

Ancak Wagner'in Libya'daki rolü, şirkete bağlı paralı askerlerin Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Nisan 2019'da başkent Trablus'a başlattığı saldırılara katılmalarının ardından daha güçlü hale geldi.

Wagner'e bağlı paralı askerlerin, Mayıs 2020'de çatışmaların yaşandığı cephelerden çekilmesiyle de Hafter'in yönettiği Libya'nın doğusundaki askeri güçler çöküşe geçerek, Sirte ve Cufra'ya çekildi.

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Ukrayna, Rusya, Libya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus güvenlik şirketi Wagner'in 'Libya'daki paralı askerlerini çektiği' iddiası - Son Dakika


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