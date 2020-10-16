Rus hasta, doktoruna minnettarlığını 'korona selamı' ile gösterdi - Son Dakika

Rus hasta, doktoruna minnettarlığını 'korona selamı' ile gösterdi

16.10.2020 09:13
Rus hasta, doktoruna minnettarlığını 'korona selamı' ile gösterdi, System.String[]

Rus hasta, doktoruna minnettarlığını 'korona selamı' ile gösterdiRUSYA'nın başkenti Moskova'da yaşayan kalp hastası Arkadi Safonov (73), Antalya'da geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Rus hasta, doktoruna minnettarlığını 'korona selamı' ile gösterdi

RUSYA'nın başkenti Moskova'da yaşayan kalp hastası Arkadi Safonov (73), Antalya'da geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Doktoruna yumruk tokuşturma ve dirsek temasından oluşan 'korona selamı' ile teşekkür eden Safonov, hastaneden zafer işareti yaparak ayrıldı.Moskova'da yaşayan kalp hastası Arkadi Safonov, açık cerrahi istemediği için bir yakınının önerisiyle Antalya'ya geldi. Nefes almakta zorlanan, mitral kalp kapağında sarkma ve kaçak nedeniyle çabuk yorulan, merdiven çıkamayan, hızlı ve uzun yürüyemeyen Arkadi Safonov, özel bir hastanede görevli Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ateş'in gerçekleştirdiği, 'Mitra Clip: Mitral Kapak Mandallama' operasyonuyla sağlığına kavuştu. Arkadi Safonov, operasyon sonrası mitral kalp kapağında sarkma ve kaçak nedeniyle yaşadığı sıkıntılardan kurtuldu. 'KALP KAPAĞINI TAMİR ETTİK'Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ateş, "Rus hastamızın ülkesinde başvurduğu hastanelerde, kendisine cerrahi önerilmiş. Bize başvurduğunda bunu istemediğini söyledi. Biz de Mitra Clip yöntemini planladık. Ön değerlendirmelerimizi yaptığımızda bu tedavi için uygun olduğunu belirleyince sağ kasık toplardamarından girerek, 1.5 saatlik operasyonla hastanın kalp kapak tamirini gerçekleştirdik" dedi. Dr. Ateş, operasyon sonrası hastanın gayet iyi olduğunu ve şikayetlerinin ortadan kalktığını söyledi. DOKTORUNA 'KORONA SELAMI' İLE TEŞEKKÜR ETTİ

Uzun süredir merdiven çıkamadığını, nefes darlığı çektiğini, uzun ve hızlı yürüyemediğini anlatan Arkadi Safonov ise operasyonun ardından kendini gayet iyi hissettiğini söyledi. Hastaneye yürümekte zorlanarak gelen Safonov, hastaneden çıkarken şarkı söyleyip, doktoruna yumruk tokuşturma ve dirsek temasından oluşan 'korona selamı' ile teşekkür etti. İlk kez geldiği Antalya'da sağlığına kavuşan Safonov, sevincini zafer işareti yaparak gösterdi.


Rus hasta, doktoruna minnettarlığını 'korona selamı' ile gösterdi
Rus hasta, doktoruna minnettarlığını 'korona selamı' ile gösterdi

Zafer İşareti, Moskova, Antalya, Kalp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rus hasta, doktoruna minnettarlığını 'korona selamı' ile gösterdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sabah işe gitmek için evinden çıktı, sokak ortasında cansız beden ile karşılaştı Adana'da çocukların tartışması, aileler arasında silahlı kavgaya döndü: 5 yaralı Bilim Kurulu Üyesinden kapalı alan uyarısı: Aynı evde bulunacak kişi sayısı misafirlerle birlikte 10'u geçmemeli Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım PSG'de arkadaşlarının dalga geçtiği Choupo-Moting, Bayern'deki ilk maçında 2 gol attı Kardeşinin cinayete kurban gittiğini öğrenen acılı abla, canlı yayında sinir krizi geçirdi Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı
Menajeri, Kalinic'in Beşiktaş'a neden transfer olmadığını anlattı: Ekonomileri bozuk ve Avrupa'da yoklar Menajeri, Kalinic'in Beşiktaş'a neden transfer olmadığını anlattı: Ekonomileri bozuk ve Avrupa'da yoklar         
10:12
Cephedeki askerleri arkasına bakmadan kaçıyor! Ermenistan, çareyi askeri polis görevlendirmekte buldu Cephedeki askerleri arkasına bakmadan kaçıyor! Ermenistan, çareyi askeri polis görevlendirmekte buldu         
09:44
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Bu gece başlıyor! Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor Bu gece başlıyor! Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor         
09:21
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Devlet büyüklerinin resimlerinin boyayla kapatılma çalışması Bolu'yu karıştırdı Devlet büyüklerinin resimlerinin boyayla kapatılma çalışması Bolu'yu karıştırdı         
07:43
ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir         
01:10
Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu         
22:35
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor         
17:27
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı         
13:57
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 10:20:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus hasta, doktoruna minnettarlığını 'korona selamı' ile gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei