Son Dakika Haberleri: Rus hava kuvvetlerinin müdahalesine rağmen Sibirya'da orman yangınlarının önü alınamıyor
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Rus hava kuvvetlerinin müdahalesine rağmen Sibirya'da orman yangınlarının önü alınamıyor

1 saat önce

Sibirya'ya orman yangınlarının önüne geçilemiyor. Greenpeace Rusya'dan yapılan açıklamaya göre, Rus gava kuvvetlerinin müdahalesi de alevlerle mücadelede yeterli etkiyi göstermedi.

Rus hava kuvvetlerinin müdahalesine rağmen Sibirya'da orman yangınlarının önü alınamıyor, System.String[]
Sibirya'da orman yangınlarının önüne geçilemiyor. Greenpeace Rusya'dan yapılan açıklamaya göre, Rus hava kuvvetlerinin müdahalesi de alevlerle mücadelede yeterli etkiyi göstermedi.

ISDM-Rosleskhoz uydusundan elde edilen görüntülere göre 4.3 milyon hektardan fazla alanda yangınlar sürüyor. Alevlerin kapladığı alan yaklaşık Hollanda büyüklüğü kadar.
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Sibirya, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:39 
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