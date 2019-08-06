Rus hava kuvvetlerinin müdahalesine rağmen Sibirya'da orman yangınlarının önü alınamıyor
1 saat önce
Sibirya'ya orman yangınlarının önüne geçilemiyor. Greenpeace Rusya'dan yapılan açıklamaya göre, Rus gava kuvvetlerinin müdahalesi de alevlerle mücadelede yeterli etkiyi göstermedi.
Sibirya
'da orman yangınlarının önüne geçilemiyor. Greenpeace Rusya
'dan yapılan açıklamaya göre, Rus hava kuvvetlerinin müdahalesi de alevlerle mücadelede yeterli etkiyi göstermedi.
ISDM-Rosleskhoz uydusundan elde edilen görüntülere göre 4.3 milyon hektardan fazla alanda yangınlar sürüyor. Alevlerin kapladığı alan yaklaşık Hollanda
büyüklüğü kadar.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:39
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