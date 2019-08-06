Rus hava kuvvetlerinin müdahalesine rağmen Sibirya'da orman yangınlarının önü alınamıyor
1 saat önce
Sibirya'ya orman yangınlarının önüne geçilemiyor.
Sibirya
'ya orman yangınlarının önüne geçilemiyor. Greenpeace Rusya
'dan yapılan açıklamaya göre, Rus gava kuvvetlerinin müdahalesi de alevlerle mücadelede yeterli etkiyi göstermedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:06
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