Son Dakika Haberleri: Rus hava kuvvetlerinin müdahalesine rağmen Sibirya'da orman yangınlarının önü alınamıyor
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Rus hava kuvvetlerinin müdahalesine rağmen Sibirya'da orman yangınlarının önü alınamıyor

1 saat önce

Sibirya'ya orman yangınlarının önüne geçilemiyor.

Sibirya'ya orman yangınlarının önüne geçilemiyor. Greenpeace Rusya'dan yapılan açıklamaya göre, Rus gava kuvvetlerinin müdahalesi de alevlerle mücadelede yeterli etkiyi göstermedi.
Sibirya, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:06 
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