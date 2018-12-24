Son Dakika Haberleri: Rus Hava Savunma Sistemi Birliği Askerleri Suriye'den Döndü

Rus Hava Savunma Sistemi Birliği Askerleri Suriye'den Döndü

1 saat önce

Suriye'de görev yapan Rus ordusuna bağlı hava savunma füze sistemi birliğinde görevli 150'den fazla asker, ülkelerine döndü.

Rus Hava Savunma Sistemi Birliği Askerleri Suriye'den Döndü, System.String[]
Suriye'de görev yapan Rus ordusuna bağlı hava savunma füze sistemi birliğinde görevli 150'den fazla asker, ülkelerine döndü.

Rusya Merkez Askeri Bölgesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, İl-76 tipi askeri uçak ile Suriye'deki Rus hava savunma füze sistemi birliğinde görev yapan 150'den fazla askerin Novosibirsk şehrine getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava savunma füze sistemi birliği askerleri, Suriye'de 3 ay boyunca Rus birliklerine ait önemli yerleri koruma görevini başarıyla yerine getirdi." ifadesine yer verildi.

Rusya, Suriye'de başlattığı askeri operasyonlarla birlikte, birliklerinin bulunduğu Tartus ve Hmeymim üslerini korumak üzere bu ülkeye 2 adet S-400 hava savunma füze sistemi konuşlandırmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:24 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
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