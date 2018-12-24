Rus Hava Savunma Sistemi Birliği Askerleri Suriye'den Döndü
1 saat önce
Suriye'de görev yapan Rus ordusuna bağlı hava savunma füze sistemi birliğinde görevli 150'den fazla asker, ülkelerine döndü.
Suriye
'de görev yapan Rus ordusuna bağlı hava savunma füze sistemi birliğinde görevli 150'den fazla asker, ülkelerine döndü. Rusya Merkez
Askeri Bölgesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, İl-76 tipi askeri uçak ile Suriye'deki Rus hava savunma füze sistemi birliğinde görev yapan 150'den fazla askerin Novosibirsk şehrine getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Hava savunma füze sistemi birliği askerleri, Suriye'de 3 ay boyunca Rus birliklerine ait önemli yerleri koruma görevini başarıyla yerine getirdi." ifadesine yer verildi.
Rusya, Suriye'de başlattığı askeri operasyonlarla birlikte, birliklerinin bulunduğu Tartus
ve Hmeymim üslerini korumak üzere bu ülkeye 2 adet S-400 hava savunma füze sistemi konuşlandırmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:24 Kaynak: AA
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