Rus hava yolu şirketi Utair, Mahaçkale-İstanbul uçuşlarına başladı - Son Dakika

Rus hava yolu şirketi Utair, Mahaçkale-İstanbul uçuşlarına başladı
18.02.2021 00:15
İGA İstanbul Airport, Rus hava yolu şirketi UTairAvia'nın İstanbul Havalimanı'ndan Mahaçkale'ye uçuşlara başladığını duyurdu.
İGA İstanbul Airport, Rus hava yolu şirketi UTairAvia'nın İstanbul Havalimanı'ndan Mahaçkale'ye uçuşlara başladığını duyurdu.
İGA İstanbul Airport'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rus hava yolu şirketi UTairAvia ile Grozni'den sonra yeni bağlantı noktamız Mahaçkale. 16 şubat 2021 itibarıyla B737-800 uçak tipi ile haftalık 3 frekans gerçekleştirilecek uçuşlarda emniyetli yolculuklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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