Rus havayolları 2019'da 128 milyon yolcu taşıdı - Son Dakika

Rusya'ya ait havayolları bir önceki yıla oranla yüzde 10'dan fazla artış ile 2019 yılında 128 milyon yolcu taşıdı.



Rusya Federal Hava Taşımacılığı Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya'ya ait hava yollarının uçakları geçtiğimiz yıl tüm zamanların yolcu taşıma rekorunu kırdı. Politik gerilimler nedeniyle Gürcistan ve Ukrayna dahil birçok ülkeye uçuş kısıtlaması yaşayan Rusya'nın havayollarının bu rekorunun beklenenden fazla olduğu vurgusu yapıldı.



2018 yılında Rusya'ya bağlı havayolları tarafından 116.2 milyon yolcu taşındığı belirtilirken bu rakam 2019 yılında yüzde 10,2 oranında artışla 128.1 milyon kişiye ulaştı. Rusya'nın en çok yolcu taşıyan havayolu şirketi ise Aeroflot oldu. Aeroflot 37,2 milyon yolcu, S7 Airlines 14 milyon yolcu, Rossiya Airlines 11,6 milyon yolcu, Ural havayolları 9,6 milyon yolcu Pobeda Airlines ise 40,3 milyon yolcu taşıdı. En çok yolcu taşıma artışı yaşayan havayolu şirketi ise yüzde 43 ile Pobeda Airlines oldu. - MOSKOVA