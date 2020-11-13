Rus Havayolu Şirketi'nin, İngiltere sorumlusu muhbirlik yaptığı gerekçesiyle tutuklandı - Son Dakika

Rus Havayolu Şirketi Aeroflot'un İngiltere Sorumlusu Dmitry Fedotkin, İngilizlere bilgi sızdırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

Moskova Lefortovo Bölge Mahkemesi, Havayolu Şirketi Aeroflot'un İngiltere Sorumlusu Dmitry Fedotkin'i "Vatana ihanet" suçuyla tutuklandı. Edinilen bilgilere Fedotkin'in, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından takip edildiği ve takip sonucu, İngiltere'ye Rusya hakkında bilgiler sızdırdığına yönelik bazı delillere rastlandığı öğrenildi. Fedotkin'in, Moskova'da bulunduğu sırada gözaltına alındığı ve genelde "Vatana ihanet" davalarının görüldüğü Moskova Lefortovo Bölge Mahkemesi'ne sevk edildiği mahkeme tarafından ise 10 Ocak 2021'e kadar tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi. Fedotkin'in 10 Ocak'ta duruşmasının görüleceği ve 12 ila 20 yıl arasında hapis cezası ve 500 bin rubleye kadar para cezası ile yargılanacağı duyuruldu. Rus basınına bilgi veren Aeroflot havayolu şirketinin bir yöneticisi Fedotkin'in, Rusya hakkında İngiltere'ye sosyo-politik durumlar ile ilgili bilgiler sızdırdığı iddiasıyla tutuklandığını fakat Fedotkin'in ise suçunu kabul etmediğini söyledi. - MOSKOVA