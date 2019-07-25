Rus helikopter sektöründe Türkiye ilgisi
1 saat önce
Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Boginskiy, Türkiye'ye Ka-32 tipi helikopterlerin teslimatının tamamlandığını belirterek, "Türk ortaklarımızla verimli iş birliğimizi daha da genişletmek istiyoruz.
Rusya
Helikopterleri Genel Müdürü Boginskiy, Türkiye
'ye Ka-32 tipi helikopterlerin teslimatının tamamlandığını belirterek, "Türk ortaklarımızla verimli iş birliğimizi daha da genişletmek istiyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:07
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