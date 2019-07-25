Son Dakika Haberleri: Rus helikopter sektöründe Türkiye ilgisi
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Rus helikopter sektöründe Türkiye ilgisi

1 saat önce

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Boginskiy, Türkiye'ye Ka-32 tipi helikopterlerin teslimatının tamamlandığını belirterek, "Türk ortaklarımızla verimli iş birliğimizi daha da genişletmek istiyoruz.

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Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Boginskiy, Türkiye'ye Ka-32 tipi helikopterlerin teslimatının tamamlandığını belirterek, "Türk ortaklarımızla verimli iş birliğimizi daha da genişletmek istiyoruz." dedi.
Türkiye, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:07 
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