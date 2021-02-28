Rus helikopteri Suriye'de acil iniş yaptı - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Haseke kentinde Mİ-35 tipi askeri helikopterin acil iniş yaptığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-35 tipi askeri helikopterin teknik nedenlerinden dolayı acil iniş yaptığını duyurdu. Helikoptere yönelik herhangi bir saldırının gerçekleşmediği ifade edilen açıklamada, "Mi-35 helikopteri, Haseke kentinin havadan devriyesi için yapılan planlı uçuş sırasında teknik nedenlerden dolayı zorunlu iniş yaptı" denildi. Ayrıca askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre helikopterin arama-kurtarma ekipleri tarafından Rusya'ya ait hava üssüne götürüldüğü ve pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MOSKOVA