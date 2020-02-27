Rus heyet 2'inci tur görüşmeleri kapsamında dışişlerine giriş yaptı - Son Dakika

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Rus heyet 2'inci tur görüşmeleri kapsamında dışişlerine giriş yaptı
6 saat önce
Rus heyet 2'inci tur görüşmeleri kapsamında Dışişlerine giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:32 Kaynak: DHA
Rus heyet 2'inci tur görüşmeleri kapsamında Dışişlerine giriş yaptı
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