Rus heyet 2'inci tur görüşmeleri kapsamında dışişlerine giriş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus heyet 2'inci tur görüşmeleri kapsamında dışişlerine giriş yaptı - Son Dakika

Rus heyet 2'inci tur görüşmeleri kapsamında dışişlerine giriş yaptı

6 saat önce

Rus heyet 2'inci tur görüşmeleri kapsamında Dışişlerine giriş yaptı.

Rus heyet 2'inci tur görüşmeleri kapsamında Dışişlerine giriş yaptı

Rus heyet 2'inci tur görüşmeleri kapsamında dışişlerine giriş yaptı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü Rus sunucu Vladimir Solovyov, eski Ukraynalı vekil Kovtunenko'yu programından kovdu
Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı "TSK, İdlib'de Rus uçaklarına ateş etti" iddiası yalanlandı Ekrem İmamoğlu, Vefa Salman'ın görevden alınmasına tepki gösterdi: Hukuki değil siyasi bir karardır

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 23:20:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus heyet 2'inci tur görüşmeleri kapsamında dışişlerine giriş yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]