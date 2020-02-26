Rus heyet Ankara'da - Son Dakika
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Rus heyet Ankara'da

7 saat önce

Rus heyeti, İdlib konusunda üçüncü tur görüşmeleri için Ankara'ya geldi.

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Rus heyeti, İdlib konusunda üçüncü tur görüşmeleri için Ankara'ya geldi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexandr Lavrentyev başkanlığındaki heyet, Suriye'nin İdlib bölgesindeki son durumu ele almak için Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalaanı'nda Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov tarafından karşılanan heyet havalimanından ayrıldı. Türk ve Rus heyetinin görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in buluşmasında ele alınacak konuların belirlenmesi bekleniyor.


Heyetler arasında Ankara ve Moskova'da gerçekleştirilen ilk iki tur görüşmeler yaklaşık 12 saat sürmüş ve sonuç alınamamıştı. Dışişleri Bakanlığında yapılacak toplantıda Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rus heyete ise Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksey Lavrentyev başkanlık edecek. Toplantıda ayrıca diplomatlar, askeri ve istihbarat yetkilileri de bulunacaklar. - ANKARA

Vladimir Putin, Ankara, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:14 Kaynak: İHA
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