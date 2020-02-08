Rus heyet görüşmeler için Ankara'da, Suriye ordusu İdlib'de kontrolünü arttırıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rus heyet görüşmeler için Ankara'da, Suriye ordusu İdlib'de kontrolünü arttırıyor - Son Dakika Dünya

Rus heyet görüşmeler için Ankara'da, Suriye ordusu İdlib'de kontrolünü arttırıyor

6 saat önce

Suriye Ordusunun İdlib'de düzenlediği saldırıada 5 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Türk ve Rus yetkililer Ankara'da bir araya geldi

Rus heyet görüşmeler için Ankara'da, Suriye ordusu İdlib'de kontrolünü arttırıyor, System.String[]

Suriye ordusu tarafından geçtiğimiz hafta İbdib'de düzenlenen saldırıda 5 Türk askeri hayatını kaybederken bu olay Ankara ile Moskova arasındaki görüş ayrılıklarını bir kez daha ortaya çıkardı. Son gelişmeleri ele almak üzere cumartesi günü Ankara'ya gelen Rus heyet ile Türk yetkililer buluştu. Dışişleri Bakanlığı, askeri yetkililerin de katıldığı görüşmelere önümüzdeki hafta devam edileceği açıklaması yaptı.


Bu arada Suriye ordusu İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde ilerleyerek 18 yerleşime daha hakim oldu. Suriye ordusu bölgede kontrolünü iyice genişletiyor.

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Ankara, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:29 
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