Rus heyet İdlib için Ankara'da - Son Dakika
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Rus heyet İdlib için Ankara'da

6 saat önce

RUSYA'dan, İdlib konusunda temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen heyet, Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Rus heyet İdlib için Ankara'da, System.String[]

RUSYA'dan, İdlib konusunda temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen heyet, Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki Rus heyet, Ankara'ya geldi. Aralarında diplomatların bulunduğu heyet, Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Soçi mutabakatı çerçevesinde teknik görüşmelerin yapılacağı ve İdlib muhtırasının ele alınacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesi doğrultusunda Ankara'ya gelen Rus heyetin temaslarının basına kapalı şekilde devam edeceği kaydedildi.


Dışişleri Bakanlığı, Ankara, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:21 Kaynak: DHA
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