Rus heyet, İdlib saldırısından sonra Dışişleri Bakanlığı'nda (2) - Son Dakika
Son Dakika Politika Rus heyet, İdlib saldırısından sonra Dışişleri Bakanlığı'nda (2) - Son Dakika

Rus heyet, İdlib saldırısından sonra Dışişleri Bakanlığı'nda (2)

6 saat önce

GÖRÜŞME SONA ERDİRusya'dan gelen heyet ile Türk heyet arasındaki görüşme sona erdi.

Rus heyet, İdlib saldırısından sonra Dışişleri Bakanlığı'nda (2), System.String[]

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Rusya'dan gelen heyet ile Türk heyet arasındaki görüşme sona erdi. Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin, "Bugünkü görüşme Rus tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildi. Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı" açıklamasında bulundu.


Dışişleri Bakanlığı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:16 Kaynak: DHA
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