Rus heyet, İdlib saldırısından sonra Dışişleri Bakanlığı'nda (2) - Son Dakika

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Rus heyet, İdlib saldırısından sonra Dışişleri Bakanlığı'nda (2)
6 saat önce
GÖRÜŞME SONA ERDİRusya'dan gelen heyet ile Türk heyet arasındaki görüşme sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:22 Kaynak: DHA
GÖRÜŞME SONA ERDİ
Rusya'dan gelen heyet ile Türk heyet arasındaki görüşme sona erdi. Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin, "Bugünkü görüşme Rus tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildi. Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı" açıklamasında bulundu.
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