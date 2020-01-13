Rus heyet, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin başındaki Hafter'le görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus heyet, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin başındaki Hafter'le görüştü - Son Dakika

Rus heyet, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin başındaki Hafter'le görüştü

7 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Libya'nın doğusundaki gayrı meşru silahlı güçlerin başındaki Halife Hafter'le Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Rus heyet, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin başındaki Hafter'le görüştü, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Libya'nın doğusundaki gayrı meşru silahlı güçlerin başındaki Halife Hafter'le Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde yapılan görüşmede, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları istişare edilecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

Halife Hafter, Rusya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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