Rus heyeti 3. tur görüşmeleri için Dışişleri Bakanlığında - Son Dakika

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Rus heyeti 3. tur görüşmeleri için Dışişleri Bakanlığında
13 dakika önce
Rus heyeti, Türk heyeti ile 3. tur görüşmeleri kapsamında üçüncü görüşme için Dışişleri Bakanlığına geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
Rus heyeti, Türk heyeti ile 3. tur görüşmeleri kapsamında üçüncü görüşme için Dışişleri Bakanlığına geldi.
(İHA)
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