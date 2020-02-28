Rus heyeti 3. tur görüşmeleri için Dışişleri Bakanlığında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus heyeti 3. tur görüşmeleri için Dışişleri Bakanlığında - Son Dakika

Rus heyeti 3. tur görüşmeleri için Dışişleri Bakanlığında

13 dakika önce

Rus heyeti, Türk heyeti ile 3. tur görüşmeleri kapsamında üçüncü görüşme için Dışişleri Bakanlığına geldi.

Rus heyeti 3. tur görüşmeleri için Dışişleri Bakanlığında, System.String[]

Rus heyeti, Türk heyeti ile 3. tur görüşmeleri kapsamında üçüncü görüşme için Dışişleri Bakanlığına geldi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
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