Rus heyeti Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Rus heyeti Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'da temaslarda bulundu

21.11.2020 19:33
Rus heyeti Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'da temaslarda bulundu, System.String[]

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaları sonlandıran anlaşmanın ardından bölgedeki durum ile ilgili temaslarda bulunmak üzere Rus hükümet üyelerinden oluşan heyet Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaları sonlandıran anlaşmanın ardından bölgedeki durum ile ilgili temaslarda bulunmak üzere Rus hükümet üyelerinden oluşan heyet Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başbakan Yardımcıları Aleksandr Novak ve Aleksey Overçuk, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ve Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova'nın yer aldığı heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın imzaladığı üçlü bildirinin bölgede sağlam ve uzun süreli barışın sağlanması açısından önemli adım olduğunu belirtti.

Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkesin sağlanması için önemli rol üstlendiğini vurgulayarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgenin güvenliği için sunduğu katkılardan da takdirle bahsetti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, "'Dağlık Karabağ sorunu' ifadesini bir daha duymamayı umuyorum" şeklindeki açıklamasına katıldığını bildiren Aliyev, "Ben de bu sözleri duymayacağımı umuyorum. Umarım Dağlık Karabağ bahsi geçtiğinde, sadece kalkınmadan, savaşın sonuçlarının ortadan kaldırılmasından ve bir zamanlar birbirine düşman olan ülkelerin uzlaşmasıyla ilgili haberler duyacağız." dedi.

Lavrov, üç ülkenin imza attığı bildirinin, bazı güçler tarafından kan dökülmesinin sonu, barışçıl yaşama geçiş, insani sorunların çözümü olarak değil, jeopolitik oyunların prizmasıyla yorumlanmaya çalışıldığını, bunun da çağdaş değerlerle bağdaşmadığını kaydetti.

Aliyev'in bölgedeki uzlaşma konusunu her zaman vurgulamasına özel önem verdiklerini bildiren Lavrov, bölgede yapılacak tüm çalışmaların yabancı çıkarlar için değil bölge insanlarına yönelik olduğundan emin olduğunu ifade etti.

"Türkiye gerçek bir faktör"

Lavrov, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin bölgedeki rolüyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Putin'in de dediği gibi Türkiye bu bölge dahil olmak üzere gerçek bir faktördür. Türkiye bir çok istikamette bizim ortağımız. Azerbaycan, bağımsız bir ülke olarak, elbette ortak olacağı ülkeleri kendi seçebilir. Bu nedenle siyaset sanatında, eğer bir adım atacaksan, duruma etki eden tüm faktörleri iyi bir şekilde öğrenmen gerekir. Putin'in inisiyatifiyle başlatılan Karabağ görüşmeleri son derece zordu ancak başarılı oldu ve bu başarı da tüm tarafların gerçekçi yaklaşımlarıyla sağlandı. Türkiye ile Azerbaycan topraklarında kontrol noktası kurulmasıyla ilgili anlaşmamız var. Bu da ateşkesin sürmesi için ilave bir faktör olacak."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus heyeti Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'da temaslarda bulundu - Son Dakika


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