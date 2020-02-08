Rus Heyeti Dışişleri Bakanlığında - Son Dakika
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Rus Heyeti Dışişleri Bakanlığında

6 saat önce

Türk ve Rus heyetleri Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Rus Heyeti Dışişleri Bakanlığında, System.String[]

Türk ve Rus heyetleri Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.


Soçi mutabakatı çerçevesinde teknik konuları görüşmek üzere Rus heyeti Dışişleri Bakanlığına geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında yapılacak görüşmede İdlib muhtırası ele alınacak.


Rus heyetinde ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Rus diplomatlar yer aldı. - ANKARA

Soçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:47 Kaynak: İHA
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