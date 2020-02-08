Rus Heyeti Dışişleri Bakanlığında - Son Dakika

Rus Heyeti Dışişleri Bakanlığında
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Türk ve Rus heyetleri Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:47 Kaynak: İHA
Türk ve Rus heyetleri Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
Soçi mutabakatı çerçevesinde teknik konuları görüşmek üzere Rus heyeti Dışişleri Bakanlığına geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında yapılacak görüşmede İdlib muhtırası ele alınacak.
Rus heyetinde ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Rus diplomatlar yer aldı. - ANKARA
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