Rus Heyeti Görüşmeler İçin İstanbul'da - Son Dakika
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Rus Heyeti Görüşmeler İçin İstanbul'da

30.03.2022 09:45

İki hafta sonra Kiev ile yapılacak yüz yüze görüşmelere katılacak Rus heyetini taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı.

İki hafta sonra Kiev ile yapılacak yüz yüze görüşmelere katılacak Rus heyetini taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenski arasında dün yapılan telefon görüşmesinin ardından yarın İstanbul'da yapılacağı açıklanan müzakereler öncesinde Ukraynalı yetkililer görüşmenin bir dönüm noktası olması şansının az olduğu görüşünde

Ancak müzakereler 10 Mart'ta dışişleri bakanları arasında yapılan sert toplantıdan bu yana ilk kez, yüz yüze gerçekleşecek. Bu durumun Rusya'nın işgali çıkmaza girerken perde arkasındaki kaymaların bir işareti olduğu sanılıyor.

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Geri çekilme bir taktik: Rusya kayıplarını telafi ettikten sonra yeniden mi saldıracak? Geri çekilme bir taktik: Rusya kayıplarını telafi ettikten sonra yeniden mi saldıracak? Rusya Kiev ve Çernihiv'e yönelik kuşatmayı azaltacağını açıklamasına rağmen, Ukrayna bu gece de bombardıman altındaydı Rusya Kiev ve Çernihiv'e yönelik kuşatmayı azaltacağını açıklamasına rağmen, Ukrayna bu gece de bombardıman altındaydı

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Rus Heyeti Görüşmeler İçin İstanbul'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus Heyeti Görüşmeler İçin İstanbul'da - Son Dakika
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