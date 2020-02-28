Rus heyeti ile İdlib görüşmesi tamamlandı - Son Dakika

Rus heyeti ile İdlib görüşmesi tamamlandı
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Rus heyeti ile Türk heyeti ile 3. tur görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen üçüncü görüşme tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:10 Kaynak: İHA
Rus heyeti ile Türk heyeti ile 3. tur görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen üçüncü görüşme tamamlandı. Rus heyet Dışişleri Bakanlığından ayrıldı.
(İHA)
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