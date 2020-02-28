Rus heyeti ile İdlib görüşmesi tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus heyeti ile İdlib görüşmesi tamamlandı - Son Dakika

Rus heyeti ile İdlib görüşmesi tamamlandı

6 saat önce

Rus heyeti ile Türk heyeti ile 3. tur görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen üçüncü görüşme tamamlandı.

Rus heyeti ile İdlib görüşmesi tamamlandı, System.String[]

Rus heyeti ile Türk heyeti ile 3. tur görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen üçüncü görüşme tamamlandı. Rus heyet Dışişleri Bakanlığından ayrıldı.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:10 Kaynak: İHA
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