Rus heyeti ile Türk heyeti ile 3. tur görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen... - Son Dakika
Son Dakika Politika Rus heyeti ile Türk heyeti ile 3. tur görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen... - Son Dakika

Rus heyeti ile Türk heyeti ile 3. tur görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen...

6 saat önce

Rus heyeti ile Türk heyeti ile 3. tur görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen üçüncü görüşme tamamlandı.

Rus heyeti ile Türk heyeti ile 3. tur görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen..., System.String[]

Rus heyeti ile Türk heyeti ile 3. tur görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen üçüncü görüşme tamamlandı. Rus heyet Dışişleri Bakanlığından ayrıldı. - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:05 Kaynak: İHA
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