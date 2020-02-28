Rus heyeti, Türk heyeti ile 3. tur görüşmeleri kapsamında üçüncü görüşme için Dışişleri Bakanlığına... - Son Dakika

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Rus heyeti, Türk heyeti ile 3. tur görüşmeleri kapsamında üçüncü görüşme için Dışişleri Bakanlığına...
12 dakika önce
Rus heyeti, Türk heyeti ile 3. tur görüşmeleri kapsamında üçüncü görüşme için Dışişleri Bakanlığına geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:11 Kaynak: İHA
Rus heyeti, Türk heyeti ile 3. tur görüşmeleri kapsamında üçüncü görüşme için Dışişleri Bakanlığına geldi. - ANKARA
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