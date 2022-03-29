RUS HEYETİ TÜRKİYE'DEN AYRILDI - Son Dakika
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RUS HEYETİ TÜRKİYE'DEN AYRILDI

29.03.2022 16:59

İSTANBUL'daki görüşmelere katılan Rus heyeti Türkiye'den ayrıldı.

Vedat BAYRAKTAR - İSTANBUL DHA - İSTANBUL'daki görüşmelere katılan Rus heyeti Türkiye'den ayrıldı.

Rusya ve Ukrayna arasında, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yapılan görüşmeler saat 14.00 sıralarında sona erdi. Ukrayna heyeti otele dönerken Rus heyeti ise Atatürk Havalimanı'na geçti. Rus heyet dün geldikleri uçakla saat 17.00 sıralarında ülkelerine hareket etti. Heyeti, Rusya Başkonsolosluğu yetkilileri uğurladı.

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Kaynak: DHA

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