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Rus heyeti, Türkiye ile uçuşların açılması ile ilgili durumu değerlendirmek adına Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Rus heyeti, Türkiye ile uçuşların açılması ile ilgili durumu değerlendirmek adına Türkiye'ye geliyor

16.06.2021 13:26

Rus heyeti, Türkiye ile uçuşların açılmasına yönelik durumu yorumlamak üzere hafta ortasında Türkiye'ye geliyor. Görüşmeyi yakından takip edecek turizmciler, uçuş yasağının kalkmasını istiyor.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamada, "Rusya ve Türkiye arasında daha önce yapılan anlaşmalar çerçevesinde Rus heyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumunu değerlendirmek amacıyla hafta ortasında Türkiye'ye gidecek. Ziyaret sonucuna göre uçuşların yeniden başlatılması ve turizm hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin kararlar alınacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus heyetinin, Rospotrebnadzor ve ona bağlı bilim enstitüleri, Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) ve Rusya Savunma Bakanlığının ilgili kurumlarının uzmanlarından oluşacağı belirtildi.

YASAK 21 HAZİRAN'A KADAR UZATILMIŞTI

Rusya, Türkiye ile normal ve charter uçuşların 15 Nisan-1 Haziran'da sınırlandırma kararı almış, ardından da söz konusu kararı 21 Haziran'a kadar uzatmıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 17 Mayıs'ta Rus heyetinin, iki ülke arasında uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek üzere Türkiye'ye gideceği ve turizm merkezlerinin aldıkları güvenlik önlemleri açısından denetleneceğini açıklamıştı.

Rus heyeti, Türkiye ile uçuşların açılması ile ilgili durumu değerlendirmek adına Türkiye'ye geliyor

Türkiye, Turizm, Rusya, Rus, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rus heyeti, Türkiye ile uçuşların açılması ile ilgili durumu değerlendirmek adına Türkiye'ye geliyor - Son Dakika Ekonomi


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