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Rus heyetine Gürcistan'da protesto

51 dakika önce

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Parlamentolararası Ortodoks Meclisinin 26. Genel Kurulu'nda yaşanan 'koltuk krizi' sonrası Rusya heyeti, Gürcistan'dan vatandaşlarının şiddetli protestoları arasında ülkeden ayrıldı.

Rus heyetine Gürcistan'da protesto, System.String[]
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Parlamentolararası Ortodoks Meclisinin 26. Genel Kurulu'nda yaşanan 'koltuk krizi' sonrası Rusya heyeti, Gürcistan'dan vatandaşlarının şiddetli protestoları arasında ülkeden ayrıldı.

Parlamentolararası Ortodoks Meclisinin Başkanı, Rusya Milletvekili Sergei Gavrilov ve diğer Rusya Duma üyeleri Tiflis havaalanından ayrıldıkları bildirildi. Bugün başkent Tiflis'teki parlamento binasının genel salonunda 26. Parlamentolararası Ortodoks Meclisinin Oturumuna liderlik eden Komünist Parti'den Rus Devlet Duma Milletvekili olan Ortodoks Parlamentolararası Meclis Başkanı Sergei Gavrilov'un oturum sırasında Gürcistan Parlamentosu Başkanı makamında oturması, Gürcistan muhalefet milletvekillerinin şiddetli protestolarına ve diğer milletvekillerinin ise eleştirilerine neden oldu. Olayın ardından Tiflis Belediye Başkanı ve Iktidar Partisinin Genel Sekreteri Kakha Kaladze yaptığı açıklamada, "Rusya heyeti Gürcistan'ı terk edecek, böyle bir şekilde oturum düzenlenemez" ifadesini kullandı.

Yaşanan kriz sonrası Rus milletvekili Gavrilov ve beraberindeki heyet Tiflis'te kaldıkları otelden çıkarken vatandaşların şiddetli protestolarıyla karşı-karşıya kaldı. Rus milletvekillerine karşı su şişeleri kullanıldı ve aleyhlerine sloganlar atıldı. - TİFLİS
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:49 Kaynak: İHA
Gürcistan, 3. Sayfa
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