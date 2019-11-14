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Rus heyetinin Sandıklı ziyareti

6 saat önce

Rusya'dan gelen bir grup akademisyen, gazeteci, doktor ve turizm işletmecilerinden oluşan heyet Sandıklı ilçesini ziyaret etti.

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Rusya'dan gelen bir grup akademisyen, gazeteci, doktor ve turizm işletmecilerinden oluşan heyet Sandıklı ilçesini ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Kütahya Valiliği, Zafer Kalkınma Ajansı Zafer Development Agency, Türk Hava Yolları, Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği tarafından ortaklaşa organize edilen "FAM TRİP 2019'un, Sandıklı ayağında Rusya'dan gelen akademisyenler, gazeteciler, doktorlar ve turizm işletmecilerinden oluşan heyet ilçede bir dizi ziyarette bulundu.


İlk olarak Sandıklı Belediyesi'ne gelen heyet Belediye Başkan Yardımcısı Barış Dal, tarafından misafir edildi.

Burada karşılıklı fikir alış verişinde bulunan heyet, Dal'a Rusya'dan getirdikleri rozeti takdim ederek, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra ilçedeki Bedesten Çarşısı, Oyuncak Müzesi, Gülşani Konağı ve Sandıklı Yaren Evi'ni gezen heyet, Sandıklı altını hakkında kuyumculardan bilgi aldı.

Daha sonra doğal güzellikleriyle ünlü Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı'nı gezen heyet bungalov evleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Son olarak, termal otelleri ziyaret eden heyete, ilçedeki sıcak su ile tedavi edilebilen rahatsızlıklar, termal su, çamur banyoları, sauna ve Türk hamamının faydaları anlatıldı.

Sandıklı, Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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